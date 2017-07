Breit-Keßler: Patenschaft ist Geschenk des Vertrauens

Eltern sagen immer häufiger, das Kind sollte selbst entscheiden, ob es getauft werden möchte oder nicht. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Breit-Keßler: Ich schätze diese Einstellung gar nicht. Und zwar deswegen nicht, weil dann das Kind häufig überhaupt nicht in Kontakt mit Glauben kommt. Woran soll es sich dann orientieren? Wo nimmt es dann seine Kriterien für seine gewünschte Entscheidung her? Ein Kind muss sich eh entscheiden, ob es den Glauben behalten will oder nicht. Ich würde einem Kind es gerne gönnen wollen, dass es im Glauben aufwächst, dass es alles kennenlernt, die biblischen Geschichten von Anfang an hört und erzählt bekommt, die Kirchenfeste feiert. Und als Konfirmand darf und muss das Kind entscheiden.

Wie würden Sie jemanden, der nicht sicher ist, ob er sein Kind taufen lassen soll, davon überzeugen es doch zu tun?

Breit-Keßler: Der wichtigste Grund ein Kind taufen zu lassen, ist für mich: Hier ist ein Menschenleben entstanden, das will ich Gott anvertrauen und ihn um seinen Segen und seinen Schutz für dieses Menschenkind bitte. Als Eltern, Großeltern oder Freunde können das nicht alleine schaffen. Gottes Hilfe ist von Nöten, das ist das eine. Und das andere: Diesen seelischen, psychischen Übergang von einer Situation in die andere ist sinnvoll mit einem Gottesdienst zu begleiten - wie bei einer Trauung oder am Ende des Lebens mit einer Beerdigung. Das sind die einschneidenden rites de passage, . bei denen Menschen kompetente und spirituelle Begleitung gut gebrauchen können.

Sie sind nicht nur Taufpatin, sondern haben auch Patenschaften aus sozialem Engagement übernommen. Seit vielen Jahren fördern Sie weltweit Kinder bei Ihrer Schulausbildung. Gab es einen speziellen Auslöser als Sie zum ersten Mal eine solche Patenschaft übernommen haben?

Breit-Keßler: Zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, dass ich aufgrund einer schweren Erkrankung keine Kinder bekomme, habe ich überlegt, was ich jetzt mache. Mir ist es nicht gegeben, für eigene Kinder zu sorgen, also ist es meine Aufgabe, für andere zu sorgen. Wir müssen für die nächste Generation da sein - wie auch immer. Ob es das eigen Fleisch und Blut ist oder ob es von jemand anderes ist, ist in meinen Augen sekundär.

Wie sehen die Patenschaften neben der finanziellen Unterstützung genau aus?

Breit-Keßler: Wir schicken uns regelmäßig Briefe und Fotos und erzählen uns aus unserem Leben. Es ist mir sehr wichtig, nicht nur Geld zu geben. Ich möchte sehen, wie das Kind lebt, wie leben die Geschwister, wie lebt die Familie, was kann man vielleicht an kleinen Geschenken schicken, die dem Kind eine Freude machen abseits der schulischen Ausbildung. Das vietnamesische Kind, das ich aktuell unterstütze, hoffe ich auch bald besuchen zu können.

Warum haben Sie sich für eine konkrete Patenschaft entschieden und nicht dazu, ein Projekt zu unterstützen?

Breit-Keßler: Ich weiß, dass es kritische Anfragen gibt, weil manche sagen, man sollte sein Geld in größere Projekte geben. Aber ich schaue immer darauf, dass es Hilfsorganisationen sind, die nicht – überspitzt formuliert – das hübsche Negerkind präsentieren, mit dem man sich selber schmückt. Sondern die, wie in meinem Fall zum Beispiel eine Kooperative in einem vietnamesischen Dorf begonnen haben mit der alle Kinder gefördert werden. Und ein Kind hat dann einen besonderen Bezug zu einem besonderen Paten. So kann Beziehung wachsen. Ich finde es wichtig, sich um namentlich bekannte kleine Menschen zu kümmern, weil man so noch einmal mehr über das Leben in einem anderen Land erfährt. Ein Individuum ist etwas anderes als ein Projekt.