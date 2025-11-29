Der Adventskalender gehört heute so selbstverständlich zur Vorweihnachtszeit wie Kerzen und Lichterketten. Doch seine Geschichte ist keineswegs so romantisch, wie die liebevoll verzierten Türchen vermuten lassen.

Tatsächlich beginnt alles im protestantischen Deutschland des 19. Jahrhunderts – mit Erziehungsfragen, Alltagsfrömmigkeit und einer ordentlichen Portion pädagogischem Pragmatismus.

Ursprünge im Protestantismus: Wenn Kinder das Warten lernen sollten

Während in katholischen Regionen tägliche Adventsgottesdienste den Glauben vertieften, suchten evangelische Familien nach Formen häuslicher Frömmigkeit. Und sie fanden eine einfache Idee: Das Warten sichtbar machen.

Schon Mitte des 19. Jahrhunderts gab es im nördlichen und westlichen Deutschland eine Vielzahl kreativer Familienrituale:

Strichkalender an Türen oder Wänden, bei denen Kinder jeden Tag einen Strich wegwischen durften.

Strohhalme für die Krippe, Tag für Tag: Je näher Weihnachten rückte, desto weicher wurde das Lager für das Jesuskind.

Adventsleuchter und frühe Kranzformen – besonders berühmt: Johann Hinrich Wicherns Wagenrad mit 24 Kerzen im "Rauhen Haus" in Hamburg (1839). Der Adventskranz war geboren, aber das ist eine andere Geschichte.

Diese Ritualformen prägten eine ganze protestantische Kultur des Wartens – und wurden bald zur Grundlage für das, was wir heute Adventskalender nennen.

Vom Bastelritual zum Druckerzeugnis: Der Adventskalender wird sichtbar

Der Schritt vom häuslichen Ritual zum Marktprodukt kam um die Jahrhundertwende. 1902 erschien der erste gedruckte Adventskalender überhaupt: die "Weihnachtsuhr für Kinder" aus der Evangelischen Buchhandlung Friedrich Trümpler in Hamburg.

Ab 1903 prägte Gerhard Lang, Sohn eines evangelischen Pfarrers in Maulbronn, das neue Genre. Seine Kalender waren zum Ausschneiden, Ankleben und Schauen gemacht – und oft inspiriert vom selbstgebastelten Exemplar seiner Mutter.

1920 folgte ein Meilenstein: der erste Kalender mit Türchen zum Öffnen ("Christkindleins Haus", gestaltet von Dora Baum). Mit diesen Kalendern wurde das tägliche Warten zum festen Teil protestantischer Familienkultur.

Bayern: Vom zögerlichen Beginn zur festen Tradition

Im katholisch geprägten Süden Deutschlands tat man sich zunächst schwer. Bräuche wie das Paradeiseln (Apfelschmuck) oder das Schneiden von Barbarazweigen prägten den Advent, nicht das Türchenöffnen.

Doch die Dinge änderten sich – nicht zuletzt durch:

den Aufschwung des Münchner Kunstgewerbes,

den Austausch zwischen protestantischen und katholischen Familien in den Städten,

und die Faszination für schöne Druckgraphik.

So wurde der Adventskalender spätestens im frühen 20. Jahrhundert auch in Bayern ein fester Bestandteil der Familienweihnacht.

Dunkle Jahre: Wie die Nationalsozialisten den Adventskalender missbrauchten

Ab 1940 nutzten die Nationalsozialisten den populären Brauch für ihre Ideologie. Christliche Motive verschwanden, "Volksgemeinschaft", Germanenromantik und politische Botschaften dominierten. Der Kalender wurde Teil eines Systems gezielter Indoktrination – ein Beispiel dafür, wie schnell schöne Traditionen instrumentalisiert werden können.

Nach dem Krieg löste sich diese ideologische Überformung rasch auf, doch Ost und West gingen verschiedene Wege:

In der DDR wurden religiöse oder "niedliche" Motive verdrängt. Märchen, Winterlandschaften und sozialistische Figuren prägten die Kalender.

In der BRD blieben christliche Bildwelten und künstlerischer Anspruch wichtiger – und ein neuer Klassiker entstand: der Schoko-Adventskalender.

Ein Welterfolg: Vom deutschen Brauch zum globalen Phänomen

US-Soldaten trugen nach dem Zweiten Weltkrieg Adventskalender in ihre Heimat – besonders aus Bayern und Süddeutschland. Heute findet man sie weltweit:

Standard in Österreich, der Schweiz und Skandinavien.

Beliebt in den USA, besonders als Schoko- oder Spielzeugvariante.

Regional verbreitet in Frankreich (vor allem Elsass) und Oberitalien.

In vielen Regionen Osteuropas und weltweit, inzwischen eher ein Marketing- als ein Traditionsprodukt.

Der Adventskalender ist also ein deutscher Exportschlager – und einer mit eindeutig protestantischer DNA.

Formen, Trends und digitale Türchen: Der Adventskalender im 20. und 21. Jahrhundert

Ein paar Fakten zum Wandel:

Die Zahl 24 setzte sich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts durch – vorher gab es Kalender mit 22 bis 28 Tagen.

Bereits in den 1920ern tauchten die ersten Werbe-Adventskalender auf – manche sogar schon mit Schokolade.

Seit den 1990ern explodiert die Vielfalt: Gewürze, Spielzeug, Beauty, Whisky, Craft-Bier – Adventskalender sind längst kein reines Kinderprodukt mehr.

Und natürlich: digitale Kalender, die jeden Tag ein Video, Rätsel oder Gewinnspiel öffnen.

Ein protestantischer Brauch mit weltweiter Wirkung

Der Adventskalender ist längst mehr als ein hübsches Stück Karton mit 24 Türchen. Sein Weg führte von protestantischen Stuben des 19. Jahrhunderts über schwäbische Verlage durch bayerische Wohnzimmer bis in die digitale Gegenwart.

Und am Ende bleibt eine einfache Idee: Das Warten auf Weihnachten sichtbar und überschaubar zu machen – Tag für Tag.