175 Jahre Walhalla – Pathos, Peinlichkeiten, Possen

Was natürlich bemerkt wurde und unter Intellektuellen in ganz Deutschland für Aufregung sorgte. Der Germanist und Dichter Hoffmann von Fallersleben empörte sich, Ludwigs eigenwilligen Schreibstil kopierend: »Katholisch gekoschert, so kommt man allein in unsere deutsche Walhalla hinein.«

Während Heinrich Heine, geborener Jude und getaufter Protestant, gelassen reimte: »Was Luther, der braucht nicht hinein! Der lebt in den Herzen, wozu noch in Stein?« Merkwürdig, dass der König einem anderen einflussreichen Protestanten die Ruhmeshalle sofort öffnete: Der Parade-Pietist Nikolaus Graf von Zinzendorf, Gründer der »Herrnhuter Brüdergemeine« und dynamischer Missionar in Westindien und Nordamerika, bekam ohne Probleme seine Büste. Und 1847 zog Luther doch noch in der Walhalla ein, ohne Aufsehen und ohne Festakt.

Bühne für Propaganda

Exakt neunzig Jahre später diente der Ruhmestempel als Bühne für eine noch viel blamablere Polit-Posse: 1937 empfingen 800 Chorsänger den die Walhalla erklimmenden Adolf Hitler. Enthüllt wurde die Büste von Anton Bruckner. Dass Bruckner aus Österreich stammte, wurde nicht als Schönheitsfehler empfunden. Im Gegenteil, das protzige Event diente dazu, den bevorstehenden »Anschluss« des Nachbarlands vorzubereiten und dessen »unauslöschliche geistige und seelische Schicksalsgemeinschaft« (Propagandaminister Goebbels) mit dem Deutschen Reich in Szene zu setzen.