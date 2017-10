200 Jahre Evangelische Petrinikirche in Kitzingen

Als Klosterkirche fiel die damals noch recht neue Stadtkirche unter die Bestimmungen der Säkularisation von 1803 und wurde zur Verfügungsmasse staatlich-bayerischen Handelns. Als solche kam sie in Betracht, als die Evangelischen in Kitzingen – vermehrt und gestärkt um Konfessionsfreunde, die die napoleonischen Kriege aus anderen deutschen Landesteilen nach Nordbayern gespült hatten – ein neues eigenes Glaubenszentrum suchten.

Sie boten St. Michael zum Tausch an. 1817 wurde die Stadtkirche evangelisch, und eben das wird nun gefeiert. Immerhin ist die Kitzinger Stadtkirche die größte evangelische Kirche in ganz Unterfranken.

Kirche wird auch für andere Anlässe genutzt

Das hat nicht bloß eine architekturgeschichtliche Bedeutung und erschöpft sich auch nicht darin, dass das Gotteshaus die Kitzinger Dekanatskirche ist. »Sie hat wirklich eine zentrale Funktion«, erläutert Dekan Hanspeter Kern: »Die Stadtkirche ist besonders gut geeignet für Konzerte, zumal durch ihren großen Chorraum.« Denn dort lassen sich Orchester und Chöre zugleich postieren. »Unsere Kirche wird viel genützt«, fährt Kern fort, »für besondere Gottesdienste, aber auch für Ausstellungen.«

Wie sich an der Fassade ablesen lässt, wurde das Gotteshaus dem Johannes geweiht – so wie die katholische Pfarrkirche auch. Um Verwechslungen zu vermeiden, bürgerte sich der Name Stadtkirche für die evangelische ein.

Die hat nach mehreren Umgestaltungen und Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg heute eine adäquat schlichte Inneneinrichtung. »Gute Altargeräte des 17. Jh.« spricht ihr der Kunstpapst Georg Dehio zu. Dekan Hanspeter Kern ist »froh und dankbar, dass sie heute in so einem guten Zustand ist«. Vor einigen Jahren wurden das Dach und ein Teil des Innenraums saniert, zuletzt folgte die Schieferung des 66 Meter hohen Turms. Die wechselhafte Klostergeschichte lässt sich übrigens bis in die Legende zurückverfolgen. Hier begegnen wir Kitzingen als einer Gründung von Hadeloga bzw. Adelheid, die eine Schwester Pippins des Kurzen gewesen sein soll. Kitz hingegen hieß einfach der Schäfer, den Adelheid bei ihrem Klostergründen am Mainufer antraf, der Legende nach.