50 Jahre Versöhnung und Ökumene

Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry

DIE GESCHICHTE der Nagelkreuzgemeinschaft begann am 14. November 1940: Bei der »Operation Mondscheinsonate« zerbombte die deutsche Luftwaffe die englische Kleinstadt Coventry. 550 Menschen starben, die Innenstadt und die spätmittelalterliche St. Michael´s Kathedrale waren zerstört. Deren Domprobst Richard Howard rief an Weihnachten bei einer landesweiten Rundfunkansprache aus der Kirchenruine dazu auf, nicht Rache, sondern Versöhnung zu üben. Als Zeichen dafür ließ er drei Zimmermannsnägel aus dem ausgebrannten Dachstuhl der Kathedrale zu einem Kreuz schmieden: dem »Cross-of-Nails«, zu Deutsch Nagelkreuz.

EINE KOPIE dieses Nagelkreuzes wurde schon kurz nach Kriegsende an die Nikolaikirche in Kiel überreicht; in den 1960er-Jahren folgten deutsche Städte wie Münster, Hamburg, Berlin – und 1967 das oberbayerische Josefstal. Den Gedanken einer weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft entwickelte Bill Williams, Domprobst von Coventry 1958-1981. Heute gehören der Gemeinschaft in Deutschland 62 Zentren an; weltweit sind es über 160, z. B. in Bosnien-Herzegowina, Kuba, Jordanien oder dem Sudan.

DIE NAGELKREUZGEMEINSCHAFT von Coventry versteht sich als internationales Netzwerk für Frieden und Versöhnung. Durch ihre Versöhnungsarbeit wollen die Gemeinden Wunden der Geschichte heilen, die Vielfalt der Kulturen betonen und Friedensarbeit leisten. Als Zeichen der Verbundenheit wird in den Nagelkreuzzentren jeden Freitag um 12 Uhr das Versöhnungsgebet von Coventry gebetet. Im Mittelpunkt stehen die Worte »Vater vergib«, die Domprobst Richard Howard in die Chorwand der zerstörten Kathedrale meißeln ließ.