Alpen: Auf der Zugspitze steht Deutschlands höchste Kapelle

Gottesdienste im Grünen

Er plädiert für mehr Leben im Moment und geht mit der gleichen Einstellung auch in die Berggottesdienste: »Was aus dem Gottesdienst wird, hängt davon ab, was die Leute mitbringen.«

Noch bis zum 13. September können Besucher jeden Dienstag um 12 Uhr am evangelischen und jeden Sonntag um 12 Uhr am katholischen Berggottesdienst auf der Zugspitze teilnehmen. Für die Kirchen sind Gottesdienste im Grünen seit Jahren ein festes Angebot. In den Sommermonaten finden viele davon in den Bergen statt, vom Fichtelgebirge über den Bayerischen Wald bis in den Alpenraum, vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land.

Eleonore Rensch ist froh, sagt sie, dass sie ihr Weg in den Bergen auch in einen Gottesdienst geführt hat. Am Ende läutet wieder die Glocke und die Urlauberin verlässt die Kapelle und genießt den Moment inmitten des alpinen Bergpanoramas.