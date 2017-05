Armut hinter Wohnungstüren

Der aus Ungarn stammende Künstler Peter Litvai fotografierte im Frühjahr 2014 in Zusammenarbeit mit der Landshuter Armutskonferenz Wohnungen von Menschen, die in Armut leben, besuchte ein Frauenhaus, eine Obdachlosenunterkunft, ein Übergangswohnheim für Asylbewerber und Privatwohnungen von Alleinerziehenden und kinderreichen Familien. Die Texte zu den Fotografien wirken wie Zeitungsanzeigen, die so nie in einer Annonce stehen würden, aber den Zustand des Wohnraums beschreiben.

Im Gottesdienst am 7. Mai um 10 Uhr wird die Ausstellung offiziell und im Beisein des Künstlers eröffnet. Am 10. Mai um 19 Uhr greift die Diakonie Bamberg-Forchheim das Thema dann in einem Vortrag auf, der unter der Überschrift »Armut – der ständige Begleiter der Diakonie seit 500 Jahren?!« steht. Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum der Erlöserkirche; im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion statt.