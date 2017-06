Augsburg feiert 500 Jahre Reformation

Es war ein buntes, lebhaftes Fest, das sich an diesem Nachmittag von der Kirche St. Anna bis zum Rathausplatz zog. Auf drei Bühnen spielten Musikgruppen, Posaunenchöre stimmten an verschiedenen Orten ihre Lieder an. An den Ständen gab es Spiele, Informationen, Gespräche. Man wolle die Arbeit der evangelischen Kirche in der Stadt präsentieren, sagte Stadtdekanin Susanne Kasch bei der Eröffnung: »Wir möchten aber auch mit kritischen Zeitgenossen über Religion und Glaube ins Gespräch kommen.«

Bei Andreas Lucke funktionierte das offenbar gut. »Die Leute kommen auf einen zu und suchen das Gespräch«, berichtete der Diakon, der als stellvertretender Geschäftsführer für die Evangelische Jugend in Augsburg arbeitet. Auf einer Stellwand brachte Lucke Fotos von Passanten an. Jeder von ihnen hatte auf eine Sprechblase aus Papier geschrieben, was Reformation für ihn bedeute. Kirche müsse öfter so auf die Menschen zugehen, sagte Lucke: »Wir haben schöne Gotteshäuser und wunderbare Einrichtungen, aber wir sind selten dort präsent, wo die Menschen sich treffen – in der Fußgängerzone oder auf öffentlichen Plätzen.« Der Kirchentag zeige mit seinen Ideen und Aktionen auf viele Arten, wie so etwas gehen könne.