Augsburger Stadtdekanin zieht eine positive Bilanz des Lutherjahres

Reformationstag in Augsburg

GEMEINSAM feiern die evangelischen Innenstadtgemeinden in Augsburg den Reformationstag, 31. Oktober 2017. Das Programm:



10 Uhr: Festgottesdienst mit Bachkantate und Abendmahl in St. Anna

14 bis 16 Uhr: Themenführungen in den Innenstadtkirchen Barfüßer, Heilig Kreuz, St. Jakob und St. Anna, jeweils halbstündig

14 bis 16 Uhr: »So leise treten kann ich nicht« – Szenisches Theater zum Reformationsjubiläum von Sebastian Seidel vom »Sensemble Theater« in der Kirche St. Ulrich

16 Uhr: Offenes Singen zum Reformationsfest in der Kirche Heilig Kreuz

19 Uhr: Festkonzert in St. Anna, Augsburger Symphonie von Naji Hakim, Uraufführung von Martin Torps Reformations-Sinfonie

Infos zu den Reformationsfeiern in den Gemeinden des Dekanats Augsburg unter: www.augsburg-evangelisch.de/et_veranstalter