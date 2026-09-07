Roter Buntsandstein, der in der Sonne warm aufleuchtet. Darunter der Main, der sich ruhig durch das Tal zieht. Und darüber – wie aus der Zeit gefallen – zwei Burgen, die mehr verbindet, als es auf den ersten Blick scheint: die Clingenburg in Klingenberg und die Henneburg bei Stadtprozelten.

Zwei Orte, zwei Menschen, die sie mit Leben füllen: Jürgen Jung, der als "Ritter Roland" Geschichte erlebbar macht, und Petra Werthmann, die Besucher mit Leidenschaft durch die gewaltige Ruine der Henneburg führt.

Während in Klingenberg gerade 750 Jahre Stadtgeschichte gefeiert werden, führt der Blick mainabwärts zu einem weiteren Machtzentrum des Mittelalters – geprägt vom Deutschen Orden. Zusammen erzählen diese Orte nicht nur von Rittern und Mauern, sondern von wirtschaftlicher Stärke, politischem Einfluss und einer Region, die bis heute von ihrer Geschichte lebt.

Die Clingenburg: Wo Klingenbergs Geschichte beginnt

Wenn Jürgen Jung über "seine" Clingenburg spricht, dann beginnt alles mit einem scheinbar unscheinbaren Rohstoff: Ton. "Es gab eine Zeit, da war in jeder Bleistiftmine weltweit ein bisschen Klingenberger Ton", erzählt er. Dieser außergewöhnlich reine Ton machte Graphit geschmeidig – eine kleine Zutat mit globaler Wirkung.

Dass sich gleich mehrere Burgen rund um Klingenberg entwickelten, ist für Jung kein Zufall. Eine historische Karte aus dem Jahr 1592 zeigt gleich drei Anlagen, dazu eine mögliche frühmittelalterliche Ringwallanlage. Die Clingenburg ist die letzte sichtbare Zeugin dieser Zeit – und zugleich die wichtigste: Bereits um 1276, im Jahr der Stadtrechtsverleihung, stand sie als Machtzentrum über dem Main.

Der Verein Burglandschaft e.V., den Jung leitet, betreut heute über 100 Burgen und Schlösser im Spessart und Mainviereck. Sein Ziel: diese einzigartige Kulturlandschaft sichtbar machen. Und er geht dabei weit über klassische Denkmalpflege hinaus. In Rüstung, mit Schwert und Schild, taucht er als "Ritter Roland" selbst in das 13. Jahrhundert ein. "Das Mittelalter war nicht dunkel", sagt er. "Es war bunt, lebendig – und technisch viel weiter, als viele denken."

Diese Lebendigkeit spürt man auch auf der Clingenburg. Das romanische Tor, die mächtigen Mauern, der Blick über das Maintal – all das vermittelt eine Ahnung davon, warum dieser Ort einst so bedeutend war.