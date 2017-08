CVJM bietet Jugendlichen ein Wohnzimmer in der Stadt

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Nürnberg bietet Jugendlichen ein Wohnzimmer in der Stadt. Der dortige Jugendtreff heißt jetzt »SON RISE«. Er zog vom Keller in den ebenerdigen Treppenhaus-Lounge-Raum und wendet sich mit dem offenen Treff, Jugendgottesdiensten und »Sofarunden« an alle interessierten 13- bis 17-Jährigen.