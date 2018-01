»Das Bamberger Camp taugt nicht als Modell«

Mohammad Alzanna friert im Nieselregen. Er schaut auf den vier Meter hohen Zaun, der zusätzlich mit Stacheldraht gesichert ist, und sagt: »Das hier ist nicht Deutschland.« Seit Mai lebt der Syrer in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) in Bamberg. »Man kann dieses Lager nicht verbessern, man kann es nur schließen.« Weil er über Italien nach Deutschland kam, soll er demnächst dorthin abgeschoben werden. Er weiß, dass die Polizisten mitten in der Nacht kommen werden, um ihn zu holen. Er hat es bei anderen Flüchtlingen oft genug erlebt.

In den Sondierungsgesprächen haben sich Union und SPD darauf verständigt, Asylbewerber künftig in Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren unterzubringen. Hier sollen alle beteiligten Behörden zusammenarbeiten, um das Asylverfahren zu beschleunigen. In Bamberg wird dieses Modell seit mehr als zwei Jahren erprobt. Doch in der Stadt ist man sich weitgehend einig: Zum Standard sollte man es lieber nicht machen.

»Nicht verbessern, nur schließen«

Als im Sommer 2015 die Plätze in den dezentralen bayerischen Flüchtlingsheimen zu knapp wurden, suchte die Politik in München und Berlin nach Lösungen. Die Wahl fiel auf die gerade von den US-Streitkräften geräumte Kaserne in Bamberg. Schrittweise wurde die Kapazität immer mehr ausgeweitet. Heute können hier 3.500 Flüchtlinge untergebracht werden. Der Stadt wurden dafür vom Land Bayern Millionenbeträge für die Wirtschaftsförderung versprochen.

Doch auch das Land profitiert von dem Arrangement: Der Bund, dem die Kaserne gehört, überlässt sie dem Freistaat mietfrei, obwohl Berlin den Ländern, die für die Unterbringung zuständig sind, für jeden Flüchtling 670 Euro überweist. Ausgezahlt wird den Asylbewerbern aber nur ein kleines Taschengeld. Dafür stellt das Land möglichst viele Sachleistungen: vom Essen über die Kleidung bis zu Shampoo, Windeln und Babynahrung.