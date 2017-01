Das Kreuz in die Fluten

In Regensburg kamen mehr als 250 Menschen an die Steinerne Brücke, um zu erleben, wie in einer ökumenischen Gemeinschaftsaktion die Donau gesegnet wurde. An der Zeremonie nahmen sowohl der Weihbischof der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, Bischof Lefka Evmenios Tamiolakis, als auch der evangelische Regionalbischof von Regensburg Hans-Martin Weiss sowie der katholische Bischof von Regensburg Rudolf Voderholzer teil.

Unter feierlichen orthodoxen Hymnen, Psalmen und Lesungen wurde dreimal ein Holzkreuz in die Donau geworfen, um den Fluss und die an ihm lebenden Menschen zu segnen. Die drei Kirchenvertreter wechselten sich dabei ab. Mit der Segnung der Donau werde zum Ausdruck gebracht, »dass wir behutsam mit der Schöpfung umgehen sollen«, sagte Bischof Voderholzer.

Auf die besondere Verantwortung aller Donauanrainer-Staaten für den Frieden wies Regionalbischof Weiss hin. Für den ebenfalls anwesenden orthodoxen Priester, Archimandrit Georgios Siomos, gilt das Wasser als Symbol. »Gott als Schöpfer allen Lebens heiligt durch das Wasser alles Weltliche«, sagte er.

Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) stellte heraus, für wie viele Menschen die Donau Lebensader sei, unter anderem auch für Regensburgs Partnerstadt Odessa. Geborgen wurde das reich geschmückte Holzkreuz von drei Schwimmern der Wasserwacht, die im Taucheranzug und mit Helm in die kalten Fluten sprangen, um das Kreuz dem nächsten Geistlichen zu überreichen.

Vor der Flusssegnung hatten die Geistlichen im Dom St. Peter gemeinsam eine Vesper zelebriert. Sie stand ganz im Zeichen der Ökumene. Beim Magnifikat legten die drei Geistlichen als Zeichen des gemeinsamen Gebets Weihrauch in eine Schale beim Kreuz. Anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation forderte Bischof Voderholzer dazu auf, »die sichtbare Einheit der Christen wiederzuerlangen«.

Impuls aus Niederaltaich

Nach der Zeremonie in Regensburg stand wenig später flussabwärts eine weitere Donausegnung in Niederaltaich ebenfalls im Zeichen der Ökumene. Das Holzkreuz wurde dort an einem Seil befestigt, um dann wieder an Land gezogen zu werden. Der Ökumenische Arbeitskreis »Lebendige Donau« gab vor 23 Jahren den Impuls für die ökumenische Donausegnung. Sie findet immer am Sonntag nach dem griechisch-orthodoxen Fest der Taufe Jesu (6. Januar) statt und bildet den Höhepunkt der monatlichen Donaugebete in Niederaltaich. Die Feier am Donauufer ist seither zu einem bedeutenden Zeichen ökumenischer Verbundenheit und christlicher Schöpfungsverantwortung in der niederbayerischen Region geworden.

Der Arbeitskreis setzte sich unter anderem für den Erhalt der letzten 70 Kilometer frei fließender Donau im Isarmündungsgebiet ein, der im Februar 2013 vom bayerischen Kabinett nach langem Ringen beschlossen wurde.

Die Gebete an der Donau nehmen mehr und mehr die globalen Zusammenhänge von Naturzerstörung, sozialer Ungerechtigkeit und Bedrohung des Friedens weltweit in den Blick. Anliegen des Arbeitskreises ist es unter anderem, die völkerverbindende Dimension der Donau als »andere Balkanroute« in den Mittelpunkt zu stellen. Inspiriert von der ökumenischen Donausegnung in Niederaltaich finden neben der Flusssegnung an der Donau in Regensburg nun auch solche an der Ilz in Fischhaus und am Osterbach in Röhrnbach statt.