Der ultimative Luther-Biertest

Kirche, Bier und Bayern – das hat schon immer ganz gut gepasst. Zum Reformationsjubiläum haben das gleich mehrere Kirchengemeinden und Brauereien entdeckt. Bayerns jüngster Biersommelier Luis Sailer (17) hat für das Sonntagsblatt vier »Lutherbiere« aus ganz Bayern verkostet.

Ortstermin im »Flugwerk«, einem kleinen Brauhaus in Feldkirchen östlich von München. Sauber aufgereiht und gut gekühlt stehen vier Flaschen mit Lutherbieren vor Luis Sailer – bereit zur Geschmacksprobe. Der Gymnasiast ist 17 Jahre alt, wohnt am Chiemsee und ist der jüngste zertifizierte Bierverkoster in Bayern – wahrscheinlich sogar auf der Welt. Der Biersommelier wird entscheiden, welches Bier die meisten »Luther-Punkte« verdient.

Los geht’s mit dem »Luther-Bier« aus dem unterfränkischen Marktsteft, abgefüllt in kleine bauchige Flaschen. Experten nennen sie »Steinie«, andere sagen »Zwerg« oder »Maurerbombe« zu der Flaschenform, die nicht nur in Hamburg (Astra) bei vielen Jüngeren Kult ist. Das Auge trinkt eben mit, doch so richtig einfallsreich ist das offizielle und allgegenwärtige »Luther 2017«-Logo auf dem Etikett nicht. Entstanden ist das Bier in Zusammenarbeit der evangelischen Gemeinde Marktsteft und der ortsansässigen Brauerei Kesselring.

Fachmännisch gießt Luis Sailer das Bier in ein Glas und beobachtet genau, wie sich der Schaum entwickelt: »feinporig und weiß.« Nach dem ersten Schluck formuliert Sommelier Sailer druckreif sein Urteil: »Deutliche Malzaromatik, schmeckt weißbrotartig, und eine grasige Frische kommt durch.« Ein bisschen süß sei es auch, fügt er an. Das Bier bekommt vier von fünf Luther-Punkten.

Als Nächstes ist die »Luther-Halbe« dran, das einzige der Testbiere, bei dem neben Martin Luther auch Katharina aufs Etikett durfte. Dabei war die Lutherin als Hausherrin im Wittenberger Schwarzen Kloster ja eigentlich fürs Bierbrauen zuständig in der Familie. Das Bier kommt aus Amberg in der Oberpfalz und ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Evangelischem Bildungswerk, Kirchengemeinden und der Privatbrauerei Sterk.

Geschmacklich erinnert es Sailer sofort an Cappuccino. Auch wegen der schokoladendunklen Farbe des Bieres. »Im Sommer würde ich die Luther-Halbe eher nicht trinken«, sagt Sailer, der aus einer traditionsreichen Brauer-Familie stammt (Sailer Bräu, Traunstein), »aber im Winter nach einem guten Essen – da passt der starke Malz- und Röstcharakter!«

Mit 16 hat Luis Sailer den Kurs zum Biersommelier absolviert und kann glaubhaft von sich behaupten, er habe noch nie einen Kater gehabt. »Bier soll man genießen«, findet er, »dann kommt man gar nicht erst dazu, es einfach nur runterzuschütten.« Seine Geschmackssinne schärft der Biertester zu Hause übungshalber mit eigenen Geruchskästen.

Auch die »Luther-Halbe« bekommt vom Sommelier vier von fünf Luther-Punkten.