Die Begegnungsstätte Schloss Craheim

Wer das Schloss zum ersten Mal besucht, ist zunächst im Staunen gefangen. Eine prächtige Allee führt von der Straße zum Anwesen. Auf Stuckdecken in luftig-hohen Räumen spielen goldene Engel Cello. Im mondänen Treppenhaus sorgt ein gewaltiger wappenbekrönter Kamin für standesgemäße Repräsentation, und an den Wänden hängen - seit der Eröffnung - die in Öl gemalten Vorfahren der Erbauerfamilie.

Als Crafft Freiherr von und zu Wetzhausen vor etwas über 100 Jahren die aus deutsch-amerikanischem Geldadel stammende Clara Erhart ehelichte, machte die Auserwählte den Neubau eines Schlosses zur Bedingung - das freiherrliche Stammschloss im nahen Wetzhausen erschien ihr zu muffig und daher nicht standesgemäß. Zwischen 1908 und 1910 wurde das Schloss erbaut, der Name aus den Vornamen der Erbauer gebildet.