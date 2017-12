Digitale Bürgerkonferenz startet

Bis zum 4. Februar 2018 haben alle Menschen in Bayern Gelegenheit, online über die Zukunft ihres Bundeslandes zu diskutieren. Die Ergebnisse sollen dann bei einem »Bürgergipfel« am 24. März in München präsentiert werden. Der Bürgerkonferenz gingen acht regionale Bürgerkonferenzen voraus, bei denen 260 Vorschläge erarbeitet wurden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort unter für die Digitale Bürgerkonferenz registrieren.

Nach einem Aufruf von Irmgard Badura, der Beauftragten der Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, sollen sich Behinderte an der digitalen Bürgerkonferenz beteiligen. Das Ziel sei ein gleichberechtigtes Miteinander, betonte sie laut einer Pressemitteilung. Deshalb sollten auch Menschen mit Behinderung diese Plattform nutzen, um bei der Barrierefreiheit und vielen anderen Themen weiter voranzukommen.