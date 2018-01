Disziplinarverfahren gegen früheren Neumarkter Dekan dauert an

Das Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Neumarkter Dekan Norbert Dennerlein ist immer noch nicht abgeschlossen. Die Disziplinarkammer habe zwar am Montag (22. Januar) getagt, dann aber eine weitere Verhandlung anberaumt, sagte der Sprecher der Landeskirche, Johannes Minkus, dem Sonntagsblatt. Grund sei, dass weitere Zeugen gehört werden müssten. Frühestens in drei Monaten werde mit der nächsten Verhandlung zu rechnen sein. Ob es bei der dritten Sitzung des Gerichts zu einem abschließenden Urteil komme, könne zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Bereits im Mai 2016 hatte die Landeskirche mitgeteilt, dass sie gegen Dennerlein ein Disziplinarverfahren eröffnet habe. Es gebe Anhaltspunkte, »dass der ehemalige Dekan in zwei Fällen bei erwachsenen Mitarbeitern die nötige Distanz nicht gewahrt habe«, hieß es. Es bestehe der Verdacht, dass Dennerlein seine Amtspflichten als Pfarrer verletzt habe.

Zeuge belastet ehemaligen Neumarkter Dekan

Das Strafmaß könne von einer Rüge als Minimum bis zu einer Entfernung aus dem Dienst als Maximum reichen, hieß es. Strafrechtlich besäßen die Vorwürfe keine Relevanz, weil die Betroffenen Erwachsene sind. Um wie viele Zeugen es sich insgesamt handle, ist nicht bekannt, erklärte Minkus.

Einer der Zeugen, der unter anderem als Betroffener von der Landeskirche angehört wurde, schilderte dem Sonntagsblatt, was er erlebt hat: »Dieser Mensch hat einen sehr manipulativen Charakter. Das Muster war dabei in allen Fällen gleich: Erst hat er sich das Vertrauen erworben und dann nach und nach körperliche Nähe gesucht.« Seinen Namen wollte der Zeuge nicht nennen.

Obwohl die Ereignisse schon einige Jahre zurückliegen, fiel ihm das Reden schwer. Immer wieder stockte er, um das Unaussprechliche auszusprechen. Nicht nur Frauen, auch Männern könne so etwas passieren, sagte er. »Auch wenn manche das gerne abtun und nicht wahrhaben wollen.« Der Zeuge hat das Dekanat inzwischen verlassen, aber er wünsche sich, »dass diesem Mann geholfen wird, damit so etwas in Zukunft nicht wieder vorkommt«.