Ein Einsatz für zweitausend

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT bekommt bereits am 7. März einen Vorgeschmack auf das Luther-Pop-Oratorium: Auf Einladung der Stiftung »Creative Kirche« singt Georg Niesl aus Train (Kreis Kelheim) mit. Er ist Co-Chorleiter beim Gospelchor »GoTrain«, der sich mit seinem Projektchor am Pop-Oratorium in München beteiligt.

Im EU-Parlament geben 40 Choristen aus Bayern ihre Sangeskunst zum Besten. »Eine tolle Geschichte, ich werde auf jeden Fall teilnehmen«, sagt Niesl. Für den Katholiken hat Luther eine große Bedeutung: »Ohne Luther würde die katholische Kirche nicht in der Form existieren wie heute. Er hat viel bewegt und zum Besseren verändert.« Singen gehört für ihn zum Glauben dazu: »Einmal singen ist so viel wie zehnmal beten.«

Auch seine Tochter Laura (22) singt mit. »Das ist eine ganz neue Erfahrung, in einem so großen Chor mitzusingen«, sagt sie. Die Texte gefallen ihr. »Luther ist sehr emotional. Da gibt es Dramatik und Leidenschaft. Was will man mehr als Chor?«. Vor dem Auftritt in München sei ihr nicht bange. Sie habe schon bei der Regionalprobe im Herbst in der Regensburger Dreieinigkeitskirche mitgemacht. »Außerdem haben wir vor dem großen Auftritt am 18. März in München auch noch eine Generalprobe. Es wird schon schiefgehen«, sagt Laura.