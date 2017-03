Ein Mal mit 2.000 anderen singen

Von »Choralle« werden insgesamt 27 Sänger teilnehmen, also etwa ein Drittel: Aktiv singen zurzeit 56 Frauen und 30 Männer. Die Gruppe ist zwar kein speziell »christlicher Chor«, ihr Leiter bezeichnet sich aber als aktiven Christen, der auch als Prädikant tätig ist. »Bei unseren Weihnachtskonzerten erlebe ich immer wieder, dass es viele Konzertbesucher gibt, die nicht wegen der christlichen Botschaft kommen und dann doch mit dem Evangelium in einer Weise konfrontiert werden, wie sie es so zum Teil noch nie gehört haben. Das hinterlässt Wirkung. Und Ähnliches kann ich mir vorstellen, wenn wir das Luther-Oratorium aufführen«, beschreibt Weidmann seine Erfahrung und Erwartungshaltung.

»Luther«-Komponist Dieter Falk kennt Dieter Weidmann schon seit vielen Jahrzehnten. »Unsere erste Begegnung bei einem Keyboard-Seminar fand zu einer Zeit statt, wo er sich selber noch in den Startlöchern befand. Ich habe mir dann die DVD des Pop-Oratoriums besorgt und finde das Werk musikalisch wie textlich sehr ansprechend«, so Weidmann weiter.

Nachdem die Songs des Oratoriums recht einfach seien, haben die Sänger die 20 Stücke anhand von Übungs-CDs selbstständig einstudiert. Innerhalb einiger weniger Proben wurden dann »heikle« Stellen vertieft. »Die Songs kommen gut an, sie bereiten viel Freude«, erklärt Weidmann. So viel, dass nach dem 18. März noch nicht ganz Schluss mit dem Werk ist. »Choralle« will den Zyklus im Laufe der Jahre an verschiedenen Orten präsentieren. In diesem Jahr wird der Chor »Luther« beispielsweise noch am 2. Dezember in der Neustädter Markgrafenhalle aufführen.