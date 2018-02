Forscher: Luftverschmutzung beeinflusst DNA

Immer mehr bayerische Großstädte richten Umweltzonen ein. Welche Wirkung haben die Schadstoffbelastungen, die durch Autos hervorgerufen werden, auf Kinder?

Michael Kabesch: Fast jedes zehnte Kind in Deutschland leidet inzwischen an Asthma bronchiale oder einer anderen Atemwegserkrankung. Wir wissen aus den Forschungsergebnissen der vergangenen 20 Jahre, dass es zwischen dem Auftreten und dem Schweregrad von ganz vielen Lungenerkrankungen und der Tatsache, ob Kinder in der Nähe von vielbefahrenen Straßen wohnen, einen direkten Zusammenhang gibt: Kinder haben dann mehr Heuschnupfen, mehr allergische Immunreaktionen, mehr Husten und mehr Asthmasymptome. All diese Dinge stehen im direkten Zusammenhang mit der Luftschadstoffbelastung.

"Dieselpartikel lagern sich in den Zellen ein"

Wie wirkt Autoverkehr medizinisch und biologisch auf den Menschen?

Michael Kabesch: Bereits heute kann man sagen, dass Dieselpartikel in menschlichen Zellen eingelagert werden und die Entzündungsreaktion im Körper erhöhen. Auch die Lungenfunktion wird dadurch nachweislich reduziert. Neu ist: Selbst bei der generellen Regulation der menschlichen DNA sind Umwelteffekte aus dem Straßenverkehr nachweisbar. Bei Tabakrauch konnte gezeigt werden, dass diese Veränderungen über Jahrzehnte bestehen bleiben, auch wenn man mit dem Rauchen aufhört. Für Schadstoffe aus dem Straßenverkehr zeigen erste Studien, dass es zu ähnlichen Veränderungen in der Lunge kommt. Wie lange diese Veränderungen anhalten, ist noch nicht untersucht und unklar.

Verkehrspolitiker sehen neuerdings vor allem in Dieselfahrzeugen die Ursache allen Übels, weil sie die Umwelt mit Feinstaub und Stickoxiden belasten. Deckt sich das mit Ihren medizinischen Untersuchungen?

Michael Kabesch: Dass alles am Diesel liegt, dem würde ich so nicht zustimmen. Der Diesel ist nur ein Teil des Problems. Es geht darum, die Automobilität noch einmal komplett neu zu überdenken: Was braucht man wirklich und was könnte man ganz anders lösen? Eine Verschiebung der zunehmenden Auto-Mobilität in Richtung Benzin- und Elektroverkehr kann nicht die endgültige Lösung des Problems sein. Das sind nur kurzfristige Lösungen, die den Kindern und der Gesundheit nur ganz wenig bringen.