Fränkinnen auf dem Scheiterhaufen

Sie wurde am 27. Februar 1596 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Allerdings war sie dabei nicht alleine: Drei weitere Frauen hatte sie nach peinlicher Befragung ebenfalls als vermeintliche Teufelsanbeterinnen denunziert. Nach damaliger Meinung konnte niemand alleine solche Taten vollbringen, wie sie der Elß Rodamer angelastet wurden. Sie hinterließ zwei Kinder im Alter von fünf beziehungsweise sieben Jahren. Ihr Mann heiratete bereits am 7. Dezember wieder.

Es sollte rund 400 Jahre dauern, bis der Frau und ihren Schicksalsgenossinnen gedacht wurde: 2003 wurde eine kupferne Gedenktafel an der Außenwand der Friedhofshalle enthüllt. Sie listet zwölf Menschen auf, die zwischen dem 27. Februar und dem 12. Mai 1596 in Sugenheim als Hexen hingerichtet wurden, darunter mit Hans Rodamer auch ein Mann. Weitere drei Frauen waren am 14. Mai 1597 als Hexen beschuldigt und des Landes verwiesen worden. Eine weitere, Anna Dullin, verstarb im Gefängnis am 7. August 1596 – unter welchen Umständen, ist unklar.

Der Glaube an das Wirken des Teufels war allgegenwärtig

»Gegen das Vergessen« ist die Gedenktafel in Sugenheim betitelt. Genau darum geht es der 80 Jahre alten Erlanger Neu-Philologin Traudl Kleefeld schon seit Jahren, in denen sie sich mit den Schicksalen wegen Hexerei angeklagter und getöteter Menschen befasst und darüber schreibt oder Vorträge hält.

Dabei findet Kleefeld Parallelen zur Gegenwart: »Die Hinrichtungsstätte ist nicht mehr der Scheiterhaufen, sondern Twitter und Facebook. Mit Mobbing oder Shitstorms werden heute ungeliebte Menschen nicht mehr direkt getötet, sondern in den Tod getrieben«, sagt die Autorin. Menschen wegen ihres Anderseins oder wegen ihrer bloßen Herkunft zu verurteilen und zu töten, das habe es in der Geschichte immer gegeben. Man denke an den Holocaust oder den Terror des IS. »Gemeinsam ist, dass sich die Täter in ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft offensichtlich keines Verbrechens schuldig machen, aber einer pervertierten Ideologie oder Theologie nachgehen. So war das damals auch schon«, erklärt Kleefeld.

Denn keinesfalls waren die Hexenprozesse eine Erscheinung, die vor allem in kirchlichen Kreisen respektive in katholischen stattfanden, wie dies häufig zu hören ist. Zwar fanden in den Bistümern Bamberg oder Würzburg nachweislich mit die schlimmsten Hexenjagden in ganz Europa statt, doch auch in lutherischen Regionen gab es sie. Zum Beispiel im Herrschaftsbereich des Markgrafen Georg-Friedrich des Fürstentums Brandenburg-Ansbach, der bis zu seinem Tod im Jahr 1603 rund 100 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ. Darunter auch in Langenzenn, wo erst vor wenigen Wochen eine Gedenktafel bei der Kirche angebracht wurde.