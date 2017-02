Friedenskonferenz München

Um die 1.500 Menschen haben am Wochenende nach Polizeiangaben in München für Frieden und gegen militärische Aufrüstung demonstriert. Anlass für die Demonstration war die derzeit in der Landeshauptstadt stattfindende Sicherheitskonferenz.

Die Demo-Teilnehmer umzingelten vom Stachus aus das Tagungshotel Bayerischer Hof in der Münchner Innenstadt. Sie liefen auf zwei Routen, einmal direkt zum Marienplatz, einmal mit einem Umweg über den Odeonsplatz. In diesem so gebildeten Straßendreieck liegt das Tagungshotel.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Marienlatz waren laut Polizei etwa 2.000 Menschen zugegen. An der Münchner Sicherheitskonferenz nehmen heuer wieder um die 100 Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungspolitiker teil. Tausende Polizisten sind deshalb im Einsatz.