Schiel startet den Motor. Sicher kurvt er durch den Stadtverkehr; die Damen loben Fahrstil und Ortskenntnis ihres Chauffeurs, Schiel revanchiert sich mit kleinen Späßen und Anekdoten. Bevor er auf den Friedhof einbiegt und zielsicher die richtigen Grabfelder ansteuert, begleitet er Johanna Breiter noch in den Blumenladen, um ein Gesteck zu kaufen. Am Grab stellt er die Schale auf und entzündet die mitgebrachte Kerze. Für Doris Harslem kramt er im Kofferraum sogar noch eine Reservekerze hervor. Die staunt über so viel Service und fragt: »Und was kostet das jetzt?« Nichts, sagt Franz Schiel freundlich. Für die nicht ausbleibenden Spenden gibt es im Auto eine eigene Büchse, deren Inhalt für Benzinkosten und ein gemeinsames Essen der Helfer verwendet wird.

Seit fünf Jahren ist Franz Schiel etwa einmal pro Woche als Fahrer beim Friedhofsdienst dabei. Er nutzt das Ehrenamt für seine eigene geistige Fitness: »Ich fahre sonst viel mit dem Rad, aber es ist gut, als Autofahrer auch die andere Seite des Straßenverkehrs zu erleben – das hält frisch«, sagt er. Außerdem barmt ihn die Situation vieler alter Menschen, die schlecht zu Fuß sind: »Die meisten trauen sich ja nicht, um Hilfe zu bitten, und dann stehen sie da am Friedhof und fallen fast um.«