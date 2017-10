Früherer Koordinator für Kirchenasyl kritisiert Transitzentren

Die ehemalige Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Zeißstraße in Regensburg ist seit 1. Juli formell ein Transitzentrum.

Herr Reichel, was kritisieren Sie am System der Transitzentren, das in Bayern schon existiert und weiter ausgebaut werden soll?

Stephan Theo Reichel: Ich halte das Konzept der Konzentration von Flüchtlingen in Transitzentren für völlig abwegig, weil es kontraproduktiv, unmenschlich und auch unchristlich ist. Gerade nachdem Bayern ein Erfolgsmodell aufgebaut hatte mit einer dezentralen Unterbringung, mit viel Engagement in der Bevölkerung und in den Kirchen, dreht man jetzt den Spieß um und macht die gleichen Fehler, die wir aus anderen Bundesländern schon kennen. In solchen Lagern erzeugen wir viele desintegrierte, dissoziale Menschen. Wir müssen uns klar sein, dass wir die meisten nicht abschieben können und aus guten Gründen oft nicht dürfen.

In Regensburg leben seit der Eröffnung vor drei Monaten etwa 100 Flüchtlinge im Transitzentrum, das für 800 Menschen eingerichtet wurde. Wie schnell wird es sich füllen?

Reichel: Wir können nur hoffen, dass es nicht gefüllt wird, und in Regensburg nicht dieselben Probleme entstehen wie schon in Bamberg und Manching, wo viele Menschen in Hoffnunglosigkeit, ohne soziale Kontakte nach außen zusammengepfercht werden.

Warum sind in Bayern die Anerkennungsquoten geringer als in anderen Bundesländern?

Reichel: Bei den Afghanen hatten wir bis vor einem Jahr noch eine Anerkennungsquote von fast 80 Prozent. Wir vermuten, dass es eine Anweisung des Bundesinnenministeriums an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt, sodass sie auf unter 50 Prozent gedrückt wurde. Es gibt Beobachtungen, dass sie in Bayern noch niedriger liegt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir wissen, dass die bayerischen Verwaltungsgerichte negative Bescheide eher nicht aufheben, während es in anderen Bundesländern eine humanere Haltung der Gerichte zu den Flüchtlingen gibt.