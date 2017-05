Garage wird zur Waldkapelle

Die Kirchenlandschaft in Oberfranken hat Zuwachs bekommen: Die jüngste evangelische Kapelle im Kirchenkreis Bayreuth ist am vorigen Wochenende in Gefrees im Dekanat Bayreuth-Bad Berneck feierlich geweiht worden. »Hausherr« ist der Pfarrer, Musiker und Songpoet Andy Lang, der eine Garage auf seinem Grundstück in einen Ort für spirituelle Einkehr umgestaltet und dazu einen Meditationsweg angelegt hat.

In ihrer Ansprache zur Einweihung machte Regionalbischöfin Dorothea Greiner darauf aufmerksam, dass »gelebte Frömmigkeit im Sinne Martin Luthers« zunehmend wiederentdeckt werde: »Wir evangelischen Lutheraner kehren zurück zu unseren Wurzeln.« Dazu gehörten Pilgerwege und Pilgerfreizeiten, wie sie von Andy Lang bereits seit Jahren veranstaltet würden, ebenso wie Kapellen am Rand von Wanderwegen. Die ehemalige Autogarage sei in eine »Glaubenswerkstatt« und einen Platz zur Entschleunigung verwandelt worden, einen »Kontrapunkt, den wir brauchen, um in Balance zu sein«.

Zu seinem Projekt ließ sich Andy Lang bei einer seiner zahlreichen Reisen durch Irland inspirieren. Auf einer mächtigen Wurzel ruht die Altarplatte aus Panzerglas, eine ausgediente Kirchenbank aus Münchberg ist prägendes Mobiliar, und Bleiglasfenster aus Holland sorgen für stimmungsvolles Licht.