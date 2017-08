Gebetspaten für frisch getaufte Kinder

Beim Gottesdienst ist auch der Gebetspate dabei - natürlich inkognito. Daniela Schindler ist Schriftführerin des Projekts - aber nicht nur das: Töchterchen Nora hatte im Juni 2013 ihre Taufe und Mama Daniela ist schon gespannt auf den Besuch des Gebetspaten in ein paar Monaten. »Ich freue mich darauf, wer dann vorbeikommt und Nora in der Gemeinde willkommen heißt«, sagt Schindler. »Vielleicht erinnert sich der Gebetspate in ein paar Jahren nicht mehr an den Namen von Nora. Aber ich denke, dass er, weil er an dem Projekt beteiligt war, automatisch für alle Kinder in der Gemeinde auch weiterhin betet.«

Alle beteiligen sich mit viel Engagement

Neben den Ehrenamtlichen sind auch noch weitere Menschen in das Projekt miteinbezogen, zum Beispiel die Frauen der Rockenstuben: Immer im Winter treffen sie sich einmal in der Woche im Gemeindehaus, sticken zusammen und ratschen über Gott und die Welt. Mit einem Kuchen als kleine Bestechung besuchten Pfarrerin Sossmeier und weitere Teammitglieder die Damen, um sie zu überzeugen, sich ebenfalls an dem Projekt zu beteiligen - und es klappte. Spontan erklärten sich die Frauen bereit, Kissen als Geschenke für die Kinder bei den Tauferinnerungsgottesdiensten zu besticken. »Die Damen haben die Aufgabe mit einem unglaublichen Engagement und mit Freude übernommen«, erzählt Dekan Schlicker. »Alleine das ist schon ein unfassbarer Wert für die Gemeindearbeit.«

Um auch alles schön sauber zu dokumentieren, arbeitet Pfarrerin Sossmeier zusammen mit ihrem Team im Moment an einem Buch, in dem alle getauften Kinder mit Bildern, Daten und Namen der Gebetspaten eingetragen werden, eine Art Nachschlagewerk für kommende Generationen. Denn das Taufprojekt ist auf Jahre angelegt. Von der Taufe bis zur Konfirmation. »Das Projekt bewegt so viel - nachher ist kein Platz mehr in der Kirche«, sagt Pfarrerin Sossmeier.