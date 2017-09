Gedenkort gibt Opfern von Olympia-Attentat 1972 ein Gesicht

Architekt Peter Brückner ist zufrieden mit dem Endergebnis. »Es ist ein besonderer Moment, zu sehen, dass das Bild, dass wir versprochen haben, genau so an diesem Ort funktioniert«, sagt er. Er nennt die Gedenkstätte ein »Gefäß, das die Menschen und die Erinnerungen aufnehmen kann«.

Der Name und die Form des »Einschnitts« sind kein Zufall. »Die Ereignisse waren ein Einschnitt: Vor allem in die zwölf Menschenleben der Getöteten, aber auch in die Geschichte der immer noch jungen Bundesrepublik und ein drastischer Einschnitt in die Geschichte der Olympischen Spiele selbst«, erläutert Spaenle. Für die Behörden habe es auch »die bittere Erkenntnis gegeben, dass man nicht vorbereitet war«.

Die dramatischen Bilder gehören auch zum kollektiven Gedächtnis der Münchner. Neben den Tafeln mit den Biografien der Opfer soll der Erinnerungsort auch sie noch einmal zeigen – und einordnen. Eine in Dauerschleife abgespielte 25-minütige Videoinstallation zeigt bewegte Bilder und liefert den historischen Kontext zwischen den »heiteren Spielen von München« und dem Konflikt im Nahen Osten. Der Erinnerungsort soll künftig 365 Tage im Jahr rund um die Uhr offen sein und Interessierten die Möglichkeit zur Information bieten.