Hörspielreise in die Vergangenheit des Ulmer Münsters

Audioguides werden in vielen Museen und auch in Kirchen verwendet: Der Besucher leiht sich ein Gerät aus, das ihn in seiner Sprache zu wichtigen Stationen führt und ihm diese erklärt. Das Ulmer Münster geht jetzt einen anderen Weg: Ab 15. Juli kann sich der Besucher des Gotteshauses eine App auf sein Smartphone laden. Das kleine Computerprogramm mit dem Titel »Stimmen des Münsters« führt ihn in einer Hörspielreise zu Stationen im Münster, in denen er via »Soundwalk« in Szenerien und Gespräche eintaucht. Sie versetzen ihn in Zeiten und Geschehnisse, die für das Münster und sein Aussehen von entscheidender Bedeutung waren.

Eine permanente Geräuschkulisse durch die Smartphone-App will man im Münster allerdings vermeiden. Daher hört man die Szenerarien über Kopfhörer, die an der Münsterpforte ausgeliehen werden können. Auch Smartphones mit der App sind dort ausleihbar. Die Geschichten sind atmosphärisch dicht inszeniert und werden einen natürlichen Höreindruck schaffen, verspricht Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Das Münster hat viel zu erzählen – vom 14. Jahrhundert, als es in seinen gewaltigen Dimensionen quasi für die Ewigkeit geplant wurde, bis heute.

Unterschiedliche Stationen

Weshalb das Gotteshaus den Luftangriff auf Ulm am 17. Dezember 1944 überstand, obwohl die Ulmer Altstadt Kerngebiet des Angriffs unter dem Codenamen »Garfish« war und die Stadt mit fast 1300 Tonnen Spreng- und Brandbomben dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, dazu gibt es verschiedene Theorien. Fest steht: Ein Fleck in der Decke des Chors markiert die Stelle eines Bombentreffers. An diesem Ort kann der Nutzer der App fiktiv im Hintergrund das Brummen von näher kommenden Bombern hören und Gesprächen zum geplanten Angriff lauschen.