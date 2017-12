Jugendliche für Kapellenbau ausgezeichnet

Sie liegt unauffällig im Wald und ist schlicht aus Holz gebaut. Trotzdem ist die Kapelle am Knappenberg unweit von Sulzbach-Rosenberg ein besonderes Zeichen im Jahr des Reformationsjubiläums. Jugendliche aus dem Dekanat Sulzbach-Rosenberg haben hier die Initiative ergriffen, um sich beim Jugendhaus einen spirituellen Raum zu schaffen. »Jugend baut Kirche« hieß das Projekt, für das sie Unterstützer geworben, Anträge geschrieben und auf der Baustelle gearbeitet haben. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, einer der prominentesten Förderer, weihte die Kapelle vor zwei Wochen ein.

»Die Sehnsucht unserer Jugendlichen nach einem spirituellen Raum hat ein Ziel gefunden«, sagte der Sulzbach-Rosenberger Dekan Karlhermann Schötz. Nicht nur viele sichtlich stolze Jugendliche zogen mit ihm zur Kapelle, sondern auch die beiden Schirmherren, der Landesbischof und der Amberg-Sulzbacher Landrat Richard Reisinger (CSU), außerdem Vertreter der politischen und der kirchlichen Gemeinden, dazu zahlreiche Mitglieder der bayerischen evangelischen Landessynode, die in Sulzbach-Rosenberg eröffnet wurde. Das kleine Holzgebäude bot nicht Raum genug, sie alle zu fassen.

Sehnsucht nach Spiritualität

Landesbischof Bedford-Strohm begann seine Predigt mit einem Lob für die Jugendlichen, die mit vereinten Kräften und Durchhaltevermögen eine Idee Wirklichkeit werden ließen. Aus einer Zeichnung und aus Hölzern sei ein wunderbarer spiritueller Raum geworden, betonte Bedford-Strohm. Solche Gebetsorte seien nötig, an denen man Dankbarkeit feiern und spirituell nach der Lebensquelle bohren könne. Entscheidend sei jedoch nicht die Quantität, sondern die Qualität, stellte der Prediger fest: »Ich denke, wenn wir nur einmal am Tag Gott danken, dann ändert sich unser Leben bereits Schritt für Schritt in ein friedliches Miteinander.«