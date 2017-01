Katholiken starten mit Bach ins Reformationsjahr

Zum Auftakt am kommenden Sonntag (8. Januar) werde der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx predigen, teilte die Pressestelle des erzbischöflichen Ordinariats am Montag mit. Die Kantate »Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm« (BVW 171) werden das Collegium Monacense St. Michael, das Barockorchester »La Banda« und Organist Peter Kofler unter der Leitung von Chordirektor Frank Höndgen aufführen.

Im Laufe des Jahres 2017 werden weitere acht geistliche Kantaten von Bach im Rahmen von Wort-Gottes-Feier erklingen und in Predigten von Katholiken und Protestanten aufgegriffen. Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm werde am Sonntag, 16. Juli, zur Kantate »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler am Sonntag, 10. Dezember, zu »Nun komm, der Heiden Heiland« sprechen.