Klosterkirche Frauenaurach feiert 750-jähriges Bestehen

Im 750. Jahr der Klosterkirche stehen die Zeichen in der rund 2300 Mitglieder zählenden Gemeinde auf »vorwärts«: Zusammen mit den katholischen Mitchristen wird am 16. Juli das alle zwei Jahre stattfindende ökumenische Gemeindefest gefeiert. Mit Barbara Eberhard ist seit November eine neue Pfarrerin im Ort und die ehrwürdigen Gemäuer des Gotteshauses laden zu mancher Geschichtsstunde ein. Und die Gegenwart ist eine sehr aktive: Es gibt eine Mutter-Kind-Gruppe, Freizeiten und Kinderbibeltage, Kinder- und Familiengottesdienste, Konfirmandenunterricht und Events für Jugendliche. Erwachsene kommen zu Frauenfilmabenden, in den Posaunen- und Kirchenchor, zu unterschiedlichsten Konzerten und in Hauskreise. Für Senioren werden Gymnastik, Begegnungsnachmittage und der Seniorenkreis angeboten. Die Veranstaltungen finden im restaurierten Mesnerhaus neben der Kirche oder im Jugendheim statt.

Es sind Menschen wie Matthias Görtz, die sich mit historischem Interesse darum kümmern, dass das eigene Jubiläum im Dorf vor lauter Reformations-Gedenken nicht ganz in Vergessenheit gerät. Er hat nicht nur einen Kirchenführer für die Kirchen von Frauenaurach und dem benachbarten Kriegenbrunn verfasst, sondern auch an der Jubiläums-Festschrift mitgearbeitet. Görtz kennt das ehemalige Kloster-Areal und seine Geheimnisse. »Sehen Sie dieses Stück in der Fassade? Es ist ein Grabstein einer Nonne«, weist er auf einen unscheinbaren Stein der Mauer hin, in dem die Jahreszahl 1425 noch verblichen zu entziffern ist.