Künstler gestaltet die neuen Glocken von Erbendorf

Vor zehn Jahren wurde das Geläut eingestellt. Der Glockenstuhl, an dem die alte und verrostete Eisenglocke hing, war marode geworden, die Glocke drohte abzustürzen. Die Glocken wurden abgenommen, der Glockenstuhl zurückgebaut. Seitdem sammeln die etwa 600 Protestanten in dem Ort Geld für neue Glocken. »Es war der tiefe Wunsch der Gemeinde, wieder eine Kirchenglocke zu haben«, sagt Pfarrer Christoph Zeh. Im kommenden Jahr könnte es so weit sein, dass wieder vom evangelischen Kirchturm die Glocken klingen. »Die katholische Kirche ist nebenan, dann brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken«, sagt Zeh.

Wie die neuen Glocken aussehen, stehe schon fest: Die Glockengießerei Bachert in Karlsruhe wird die Glocken gießen, die künstlerische Feinarbeit macht Günter Niekel. Es soll ein Vierergeläut entstehen. Die Christusglocke mit Namen »Liebe« erhält eine Lutherrose als Emblem. Die Gebetsglocke »Vertrauen« zieren bergende Hände, die Sterbeglocke erhält einen Anker, und auf der Taufglocke soll der Bibelspruch »Der Herr ist mein Hirte« stehen.

Stimmen aus einer anderen Welt

Fasziniert habe ihn von jeher, wie verschieden Glocken klingen können. Die Glockengießer könnten durch die Form und das Material zwar den Ton einer Glocke genau festlegen – was auch schon mal schiefgehe, wie bei der Frauenkirche in Dresden, wo der Guss danebenging und auch die Verzierungen zu dick waren, sagt er; aber den Glockenschlag, den alle Töne miteinander ergäben, den könne niemand vorher ermessen. Jedes Mal, wenn eine Glocke zum ersten Mal erklinge, sei das für ihn »wie die Stimme aus einer anderen Welt. Sie rührt Seiten in der Seele an, die sonst durch nichts angerührt werden.«

2018 könnte dieser erste Glockenklang in Erbendorf zu hören sein: Dann sollen in der Martin-Luther-Kirche wieder Glocken erklingen. Ein historisches Jahr, denn eine andere Glockentaufe wird dann auch gefeiert werden: In Bukarest wird die größte frei schwingende Glocke aufgehängt, mit mehr als 25 Tonnen Gewicht. Mit diesem Rekord löst sie den »Dicken Pitter« in Köln ab.