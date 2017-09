»Lutherfutter Live«: Jugendliche sagen ihre Meinung

Schon am Samstagvormittag waren rund 70 Grundschulkinder auf das Gelände des Jugendzentrums »Halle 9« in Ingolstadt gekommen. Hier konnten sie nach Herzenslust spielen, Apfelsaft auspressen, Luthergeschichten hören oder Segway fahren. Ab 14 Uhr strömten die Jugendlichen aufs Gelände. Die Herbstsonne lachte, während sich die Teens auf Halfpipe, Kletterwand oder am Menschenkicker verteilten. Es gab einen Schnellkurs in Selbstverteidigung, wer wollte konnte alkoholfreie Cocktails mixen oder Graffiti gestalten. Doch für eine Stunde zogen sich alle in den Saal zurück, wo sie über die Zukunft von Kirche, Politik und Gesellschaft diskutierten. Grundlage war eine Studie, die Jugendliche nach ihren Wünschen befragt hatte.

»Lutherfutter Live«: Jugend hat eigene Meinung

Mit einem kleinen fahrbaren Kirchlein war Diakon Sebastian Schäfer und sein Team von Januar bis Juli auf Tour gegangen. Über 2.200 Kinder und Jugendliche in Kirchengemeinden und Schulen konnten sich nicht nur über die Reformation und Martin Luther informieren, die älteren Schüler schrieben auch ihre eigenen Thesen auf, um sie danach ans Holzkirchlein »TourTür« zu nageln. Dabei kam eine stattliche Anzahl an Thesen heraus: »Jugend spricht. Jugend hat eine Meinung. Das alte Klischee, Jugendliche hätten nichts zu sagen, können wir auf keinen Fall bestätigen«, sagte Jugendreferent Sebastian Schäfer.

Einige der Forderungen, die bei der Podiumsdiskussion gestellt wurden, waren unter anderem kürzere und modernere Gottesdienste. Einiges könnte dabei entstaubt werden. Das sah auch Dekanin Schwarz ein, immerhin seien schon heutige Rentner von Jugend an mit Rock- und Popmusik aufgewachsen. »Das sollte sich auch in den Gottesdiensten niederschlagen.« Regionalbischof Hans-Martin Weiss

sah seine Sicht auf die Jugend bestätigt: »Diese friedliche Grundstimmung, diese freundliche Grundhaltung und die Bereitschaft, das Eigene dazuzutun, ist mir schon öfter begegnet – und heute eine erfreuliche Bestätigung.«