Martin Luther, Julius Echter & Gerolzhofen

Bekenntnisse der Heutigen

Seit Ende Februar proben die Spielteams. Jutta Keller spielt Martha Rösser, die Ehefrau des der Hexerei beschuldigten Buchbinders: »Die Herausforderung wird es sicherlich sein, viermal an einem Abend an den vier verschiedenen Stationen mit vollem Einsatz zu spielen.« Klaus Vogt verdeutlicht in seiner Rolle als Centrichter, wie leicht durch Denunziation aus der Bevölkerung und eine korrupte Justiz menschenverachtende Exzesse erwachsen. »Von den 28 Centrichtern im Hochstift Würzburg war Gerolzhofen eindeutig ein Sonderfall. Mit gefälschten Akten erwarb der Centrichter sich in kurzer Zeit ein Blutgeld, das ihm ermöglichte, drei Häuser und eine große Mühle zu erwerben«, erklärt Vogt.

Für den evangelischen Pfarrer Reiner Apel als Gerolzhöfer Bürgermeister ist der rote Faden des Stücks »die Frage, was mir mein Glaube ganz konkret wert ist«. In bester ökumenischer Verbundenheit wirkt auch sein katholischer Amtsbruder Stefan Mai mit. Als Bettler sinniert er darüber, was die Gebote der tiefgreifenden Sozialreformen Echters an Vor- und Nachteilen mit sich bringen. Einige besonders aufwendige Kostüme wurden von einer Berliner Firma bezogen, die auch Hollywoodproduktionen ausstattet.