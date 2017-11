Meditativer Rundgang im Ulmer Münster

Anni Eschenbach vom dreiköpfigen Team der Münsterführungen erläutert den Besuchern der meditativen Münsterführung das Bild des Auferstandenen Jesus, das in einem Glasfenster der Kirche zu sehen ist.

Am frühen Abend treffen sich etwa vierzig Personen in der Vorhalle des Ulmer Münsters. Die letzten Touristen und Besucher verlassen langsam das Gotteshaus. Ruhe kehrt ein. Letzte Sonnenstrahlen scheinen durch ein buntes Kirchenfenster und tauchen die Kirche in warmes Licht. »Das sind Augenblicke wie Edelsteine«, meint Anni Eschenbach vom dreiköpfigen Team der Münsterführungen.

Münster- und Tourismuspfarrer Peter Schaal-Ahlers spricht einführende Worte. Luthers Erkenntnisse – allein aus Gnade, allein die Schrift, allein durch Christus und allein der Glaube – seien als Befreiung zu verstehen: »Jeder Mensch steht, wie er ist, vor Gott. Bei Luther war Christus allein der Maßstab«, erläutert der Theologe. »Allein durch Christus«, heißt auch das Motto der Führung.

»Wege-Kirche mit Happy-End«

Die Gruppe steht im Innern des Münsters am Hauptportal und empfindet nach, wie es Eintretenden von dieser Stelle aus geht. »Der Blick geht nach oben, Gotik hebt den Blick«, sagt die ehrenamtliche Führerin Anni Eschenbach. Sie lädt die Teilnehmer ein, sich mit auf den spirituellen Weg zu machen. »Das Münster ist eine Wegekirche mit Happy-End. Für die Menschen des Mittelalters war das besonders wichtig«, so die Führerin. In der Wege- und Christuskirche begegne man Jesus immer wieder und in ganz unterschiedlicher Form.

Eschenbach zeigt das Bild des Auferstandenen, der im Glasfenster des Chores am Ende des 125 Meter langen Weges wartet. Es folgt ein Segensspruch für den Weg und die Gruppe macht sich auf zur nächsten Station. Eine ältere Besucherin nimmt zum dritten Mal an der meditativen Führung teil. »Man lernt das Münster besser kennen, bekommt geistliche Impulse. Es ist besonders, die Kirche ohne Touristen in der Stille zu erleben«, meint die Ulmerin.

Eine Kirche für 20.000 Menschen

Gabriele Gohl erläutert das Gründungsrelief. 1377 war Grundsteinlegung für die Bürgerkirche, die für 20.000 Leute konzipiert war, obwohl es damals nur 10.000 Einwohner in Ulm gab. Das Relief zeigt, wie der damalige Bürgermeister und seine Frau kniend dem ersten Baumeister Heinrich Parler das Münstermodell auf den Rücken legen. Oberhalb dieser Szene ist eine Kreuzigungsgruppe dargestellt. »Sie will uns sagen, dass Christus der Gekreuzigte der eigentliche Herr dieser Kirche ist«, so Gohl. Ein gesungenes Kyrie hallt sekundenlang im Raum der gewaltigen Kirche nach.