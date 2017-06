In Pfarrhäusern lassen sich die Auswirkungen des reformatorischen Leitsatzes »Ecclesia semper reformanda« konkret beobachten. Die Kirche ist immer im Wandel, das gilt für das Auftreten, die Funktion, das Amtsverständnis und die Alimentierung der Pfarrer – und für alle anderen, die in einem Pfarrhaus leben und arbeiten. In der neuen Ausstellung »Nicht Dorfhaus und nicht Villa« spürt das Museum Kirche in Franken in Bad Windsheim der 500-jährigen Geschichte evangelischer Pfarrhäuser in Franken nach. Baulich, kulturhistorisch und menschelnd. Eröffnet wird an diesem Samstag, 3. Juni.

Die Schau ist zweigeteilt. Während in der Betzmannsdorfer Scheune (Baugruppe Stadt des Fränkischen Freilandmuseums) der Fokus auf das Gebäude an sich gerichtet wird, steht im Spitalmuseum der »Mikrokosmos evangelisches Pfarrhaus« im Zentrum, also Leben und Alltag der Bewohner, erläutert Museums-Chefin Andrea K. Thurnwald. Die Analyse der Gebäude spendierte der Ausstellung ihren Titel – denn genau das war das Ergebnis: Normale Dorfhäuser waren die Pfarrhäuser nicht. Sie waren meist zweigeschossig, der Tierstall selten mit im Haus, es gab oft extra Kinderzimmer, eine eigene Badstube – und vor allem mehrere beheizbare Räume.

Zusammenhalt über Dorfgrenzen

Kurzum: Die Häuser mussten einen gewissen Repräsentationscharakter haben, schließlich waren evangelische Pfarrer oft nicht nur Vertreter der Kirche und die einzigen Studierten am Ort, sondern eben auch Vertreter der staatlichen Obrigkeit, etwa des Ansbacher Markgrafen. Viele Pfarrhäuser verfügten über eine gute Stube für den meist spontanen hohen Besuch von Dekanen oder Vertretern des Adels. »Man kann nur in wenigen Fällen von Villen sprechen«, sagt Historikerin Susanne Grasser, die maßgeblich an der Ausstellung beteiligt war. Wie genau das Haus aussah, das hing vor allem von der finanziellen Ausstattung einer Pfarrstelle ab.

Mindestens bis zum Protestantenedikt von 1818 – und häufig noch darüber hinaus – war das Auskommen eines Pfarrers davon abhängig, welche Pfründe eine Gemeinde besaß. Nicht selten mussten Pfarrer in kleineren Dorfgemeinden nebenbei noch Landwirtschaft betreiben, um über die Runden zu kommen. Von der finanziellen Lage hing auch der Habitus des Ortspfarrers ab. In reicheren Gemeinden seien Pfarrer regelrechte Pfarrherren gewesen, erläutert Grasser. Ganz egal, wie arm oder reich Pfarrer waren: Sie galten als Respektspersonen. Das hatte aus sozialer Sicht nicht nur Vorteile. »Zur Dorfgemeinschaft gehörten sie nur selten richtig mit dazu – und viele wollten es auch gar nicht.«

Ärzte, Apotheker, Lehrer - und Pfarrer

Zugespitzt hieß das: Wenn der Pfarrer vor Ort Freunde hatte, dann waren das in der Regel die Ärzte und Apotheker, manchmal auch noch die Lehrer – akademische Berufsgruppen gab es fast nur in großen Marktflecken oder Städten. Und gerade mit den Lehrern hatten Pfarrer oft auch Zoff. Denn bis ins 19. Jahrhundert hinein waren sie vielerorts für die Schulaufsicht zuständig, also Vorgesetzte der Lehrer. Viele Pfarrer hatten nur Freunde in anderen Pfarrhäusern.

Leihgaben sind alte Fotos oder Mobiliar aus Pfarrhäusern, Tagebücher, Briefe und Zeitzeugen-Aussagen. »Man soll den Bewohnern des Pfarrhauses in der Ausstellung begegnen können«, sagt Museumsleiterin Thurnwald. Dafür sorgen auch Audio-Stationen mit Erzählungen von Pfarrerskindern, -frauen und Dienstmädchen. Die Ausstellung greift auch die NS-Zeit auf und die jahrelange Nicht-Versorgung von Pfarrwitwen, die früher oftmals schwerer Armut anheimfielen.

Die Schau ist bis 17. Dezember 2017 zu sehen. Ein Begleitband enthält neben zahlreichen Aufsätzen auch kurze Porträts zu 130 fränkischen Pfarrhäusern.