Mit dem Laser der Schönheit auf der Spur

Doch die Arbeit lohnt sich. »Wir haben es hier mit einem Top-Werk deutscher Kulturgeschichte zu tun«, erklärt Frank Matthias Kammel, Sammlungsleiter für Skulptur bis 1800 am GNM, der Adam Kraft in einem Atemzug mit Tilman Riemenschneider und Veit Stoß nennt. »Vielen Nürnbergern ist ihr Schatz gar nicht so bewusst«, ergänzt er mit Blick auf die Werke, die in den Jahren 1505 bis 1508 entstanden sind und den dritten solchen Kreuzweg überhaupt bilden.

Also mal genauer hinsehen: Die biblischen Figuren scheinen lebendig, ausdrucksstark, detailreich. Und sie haben selbst in Stein viel mitgemacht. Wie in der Szene, als Veronika Christus das Schweißtuch reicht. Das Bild barst bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg in rund 50 Einzelteile, die in glühenden Schutt fielen. Harze oder Öle, die bei früheren Restaurierungsversuchen aufgetragen worden waren, drangen ins Gestein. Bürger brachten sie ins GNM, wo sie wieder zusammengesetzt und die Risse mit dunkler Farbe kaschiert wurden. Rund 70 Jahre später ist das Bild ein Fall für Katrin Müller, die mittels einer Lauge die Stoffe entfernte. »Wir arbeiten mit allen Tricks«, sagt sie. Diesmal hoffentlich für die Ewigkeit.