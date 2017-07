Mit der Bahn durch 1000 Jahre Bibel

Der Verlag J. E. v. Seidel druckte auch die bekannten Sulzbacher Kalender. Ab 1838 wurden sie in bis zu 24 Einzelausgaben für Feuerwehrmänner, Geschäftsleute, Bauern, für die Jugend und andere produziert. Auch eine Ausgabe für »Protestanten und Katholiken« gab es.

Das Titelbild schmückte meistens eine Ansicht von Sulzbach. Schon Anfang 1860, also kurz nach der Eröffnung der Bayerischen Ostbahn, die Nürnberg über Sulzbach mit Regensburg verbindet, war auf dem Titelkupfer vor der Silhouette der Stadt ein Zug mit mehreren Wagen und einer offenen Lokomotive zu sehen. Alle paar Jahre wurde ein neuer Stich oder Holzschnitt verwendet, und bis 1880 zeigte er immer wieder das schnelle neue Verkehrsmittel, mit dem man zeigen konnte, wie modern man war.

Historische Kalendertitel für Eisenbahn-Fans

Die Ausstellung präsentiert Reproduktionen der historischen Kalendertitelseiten. Einige Ansichten sind stark vergrößert, sodass Eisenbahn-Enthusiasten alle Details erkennen und Stadtgeschichtler die Entwicklung des Orts genau verfolgen können.

Rund 4500 Druckstöcke aus der Kalenderproduktion haben sich im Seidel-Archiv erhalten, darunter sind etwa 20 Sulzbacher Stadtansichten von 1787 bis 1920. Eine Auswahl davon hat der Drucker Helmut Spies auf einem historischen Heidelberger Tiegel, einer Druckmaschine von 1958, gedruckt und zugänglich gemacht. Spies hat für die Ausstellung auch einen kunstvollen Sonderdruck mit einem Stich von 1860 gestaltet, der auch verkauft wird.

Was auf der Bahnstrecke später los war, als tonnenschwere Kokszüge zur Maxhütte nach Rosenberg dampften, hat Peter Raßkopf in Fotos festgehalten. So kommt in Sulzbach-Rosenberg die Bibel zum Zug, und Besucher können mit der Bahn durch 1000 Jahre Bibelgeschichte reisen.

Öffnungszeiten der Ausstellung »Höchste Eisenbahn«

Die Ausstellung »Höchste Eisenbahn für eine neue Bibel!« ist noch bis Montag, 21. August, in der Historischen Druckerei J. E. von Seidel, Luitpoldplatz 4, zu sehen. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags und sonntags 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.