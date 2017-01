Neues kirchliches Pflänzchen im Freistaat

Ein ungewohnter Ort zum Speisen: Vesper in der St. Johanniskirche in Schweinfurt

Im Januar und Februar 2015 hat in Schweinfurt im Freistaat die erste offizielle Vesperkirche in Schweinfurt stattgefunden - als ein von der Landeskirche und bayerischer Diakonie ausgelobtes Pilotprojekt, um das sich die Gemeinden bewerben konnten. Den Zuschlag erhielt damals St. Johannis in Schweinfurt.

In Schweinfurt geht es seit drei Jahren - wie auch in Württemberg, wo es Vesperkirchen seit mehr als 20 Jahren gibt - um gemeinsames Essen und Begegnung. Dazu werden in der Schweinfurter St. Johanniskirche Tische und Stühle aufgestellt. Während der Vesperkirchen im Januar und Februar ist zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr jeder eingeladen, in die Kirche zu kommen: zum Essen, zum Reden, auch mit Seelsorgern. Um 13 Uhr findet jeden Tag eine fünfminütige geistliche Besinnung statt. Damit es sich jeder leisten kann, gibt es Vorspeise, Hauptgericht sowie Kaffee und Kuchen für einen symbolischen Preis von 1,50 Euro.

In Nürnberg hat es in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche 2016 zum ersten Mal eine Vesperkirche gegeben. Gustav-Adolf hatte sich zuvor ebenfalls bei der Landeskirche für die Anschubfinanzierung beworben, die dann Schweinfurt bekam. Das Projekt in der Nürnberger Südstadt brachte 300 Ehrenamtliche auf die Beine, 500 Gäste kamen täglich in den mit Tischen vollgestellten Kirchenraum. Gut 30.000 Essenportionen wurden in sechs Wochen ausgegeben und 10.000 Liter Gratis-Kaffee. Friseurin, Sozialberatung, kostenlose Zeitung, kostenlose hochkarätige Konzerte und Theateraufführungen gehörten zum Rahmenprogramm.