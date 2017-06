Niederaltaicher Altabt Jungclaussen feiert 90. Geburtstag

Eine historische Aufnahme am Donaukreuz in Niederaltaich: der evangelische Pfarrer Norbert Stapfer (links) und der damalige Abt Emmanuel Jungclaussen bei der Donausegnung. Bis heute ist der Ritus lebendig.

Die Bürger waren in ihrer übergroßen Mehrheit gegen den Donauausbau, gegen Staustufe und Kanal. Jedes Jahr, wenn der damalige Abt und Benediktinerpater Emmanuel Jungclaussen zu den Donausegnungen nach Niederaltaich rief, kamen sie zu Hunderten.

Donau-Segnung zur Bewahrung der Schöpfung

Wenn man ihn heute fragt, weshalb er 1994 am Fest der Taufe Jesu, wie es in der orthodoxen Kirche Tradition ist, die Donausegnungen ersann, so sagt er: »Ich fragte mich, wie wir die Schöpfung schützen können, und folgte einer Eingebung: Schutz liegt allein im Segen.« Mit dem Segen nach byzantinischem Ritus, bei dem ein Kreuz in die Donau geworfen wird, ebnete er den Weg zum Erhalt der Donau als frei fließender Fluss.

Kurz vor seinem 90. Geburtstag - an diesem Montag, den 15. Mai 2017 - legt Jungclaussen sein Credo dar, dass das Strömende ein Sinnbild des Lebens und der Schöpfung sei. »Der Stau aber ist der Tod«, sagt er.

Ökumenische Aktion für Naturschutz

Marlis Thalhammer vom ökumenischen Aktionskreis »Lebendige Donau« erinnert sich an den Donaukongress des Bunds Naturschutz in Deggendorf im Jahr 1993, bei dem der Altabt als Schirmherr fungierte und seine Idee vorstellte: »Wir zitterten alle, die Donausegnung war das erste große Zeichen in der politischen Auseinandersetzung«, sagt die 68-Jährige.

Bei der historischen Segnung des niederbayerischen Flussabschnitts im Januar 2013 waren es schon Tausende, die mitbeteten, darunter auch der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der sich für einen sanften Ausbau ohne Staustufe und Kanal aussprach. Im Februar darauf erklärte die Bayerische Staatsregierung ihren Verzicht. Jungclaussen erhielt 2008 den Bayerischen Naturschutzpreis, 2014 die Bayerische Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt.

Biografie und Leben von Altabt Emanuel Jungclaussen

Emanuel Jungclausen wurde am 15. Mai 1927 als Sohn einer protestantischen Familie in Frankfurt/Oder geboren. Sein Vater war Besitzer einer biologisch-dynamisch geführten Gärtnerei. »Sei mal ganz still, beweg dich nicht«, mehr habe sein Vater auf den gemeinsamen Wanderungen in der Natur nicht zu sagen brauchen. Diese Worte hätten genügt, »und mich überkam eine Andacht, als stünde ein ergreifender Moment bevor. Ein Augenblick, in dem sich die Schöpfung in ihrer Schönheit und Heiligkeit zeigt«, schreibt Jungclaussen in seiner Autobiografie »Der Strom des Lebens. Vom Glück, sich selbst zu finden«.