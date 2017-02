O'zapft is! Lutherbier »Innovator« kommt

»Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.« Das soll Martin Luther so gesagt haben. Mit dem Reformator fühlt sich die evangelische Lutherkirche in München-Giesing schon allein wegen des Namens verbunden. Im Reformationsjubiläumsjahr hat sie nun mit der Szene-Brauerei »Giesinger-Bräu« ein Bier kreiert, das dem Mönch Martin Luther sicher auch gut geschmeckt hätte. Wir lassen uns im ökumenischen Magazin »Kirche in Bayern« vom Brauerei-Chef Steffen Marx zeigen, wie das Bock-Bier namens »Innovator« gebraut wird.