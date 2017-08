Pfarrer Hans-Ulrich Thoma vereint Kunst und Theologie

Sanfte Landschaften neben feinen Bleistiftzeichnungen von Kinderköpfen, experimentelle Bilder mit Metalllegierungen und ein Bild, das menschliche Verzweiflung sozusagen »in Worte« fasst: Das sind Ausschnitte aus dem Spektrum von Hans-Ulrich Thomas künstlerischem Schaffen.

Als junger Student stand Thoma vor der Entscheidung: Pfarrer oder bildender Künstler. Lange hat er mit sich gerungen – schließlich ging es um sein ganzes weiteres Leben. Seine Leidenschaft für bildende Kunst ist schon in seiner Schulzeit entstanden. »Ich hatte einen sehr guten Kunsterzieher, der hat sich richtig Zeit genommen«, erzählt Thoma.

Studium der Theologie und Kunst

Nach dem Schulabschluss besuchte er die Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg, die 1953 von Otto Kokoschka als »Schule des Sehens« gegründet worden war. Doch schon beim anschließenden Studium fährt der heute 64-Jährige zweigleisig: Er studiert Theologie und ist gleichzeitig an der Akademie der Bildenden Künste in München eingeschrieben.

Nebenher macht er ein Praktikum bei dem aus der DDR stammenden Künstler Joachim Palm. »Der lebte damals als freischaffender Künstler in Schwabing«, erzählt Thoma, »und war auch politisch engagiert.« In einer Künstlerwerkstatt lerne man eine ganze Menge. »Ich musste die Rahmen zusammenzimmern, sie schmirgeln und beizen und die Bilder grundieren«, erinnert sich Thoma. »Aus diesem Kontext heraus erlebt man Kultur ganz anders.«

Es sei wie in alten klassischen Werkstätten gewesen: Der Meister habe das Konzept entwickelt, Skizzen gemacht, und der Lehrling durfte leicht zu malende Elemente des Bilds übernehmen, wie Tische oder Stühle. Natürlich habe Palm dann noch mal drüber gemalt, erinnert sich Thoma. »Die Bilder waren 10.000 DM wert. Das war vor 30 Jahren.«