Pfarrer: KZ-Besuche nicht instrumentalisieren

Die Erfahrungen mit den nationalen Mahn- und Gedenkstätten in der früheren DDR hätten gezeigt, dass diese extrem ideologisch instrumentalisierten Besuche eher kontraproduktiv gewesen seien, fügte Mensing hinzu. Der realexistierende Sozialismus sei damals als Fortsetzung des kommunistischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus vermittelt worden. Viele, die in der Kindheit und Jugend »solche Zwangsbesuche machen mussten, wollten niemals wieder eine solche Stätte betreten«. Vielleicht sei daraus auch ein Resonanzboden für rechtsextremistische Strömungen vor allem in Ostdeutschland entstanden.

Eine Instrumentalisierung werde weder dem pädagogischen Ziel gerecht, Antisemitismus abzubauen, noch der Würde der Gedenkorte und der Opfer, an die dort erinnert werden soll, fügte Mensing hinzu, der auch Kirchenrat und Beauftragter der bayerischen Landeskirche für Gedenkstättenarbeit ist.

In der Pädagogik ist eine Verpflichtung zum Besuch umstritten

Verpflichtende Besuche in KZ-Gedenkstätten für Schüler gebe es nur in wenigen Bundesländern, sagte der promovierte Historiker. In Bayern müssen alle Schülerinnen oder Schüler während ihrer Schulzeit eine der beiden Gedenkstätten in Dachau oder Flossenbürg besuchen. Auch in der Gedenkstättenpädagogik selbst sei eine Verpflichtung zu einem Besuch umstritten.