Posaunenchor der Auferstehungskirche Landshut feiert 50. Geburtstag

Beim Festkonzert am Samstag (2. Dezember) werden die Musiker ihren Freunden und Gästen vorführen, was sie musikalisch alles zu bieten haben. Und natürlich treten auch Freunde auf, denn einige, die hier angefangen haben, sind heute Profis: Kirchenmusikdirektor, Trompetenlehrer oder Mitglied eines großen Orchesters. Auch der hochbetagte Pfarrer Gerhard Rau, der damals die Idee zum Posaunenchor hatte, wird zum Fest im Altdorfer Bürgersaal erwartet. Allzulange werden sie aber am Abend nicht feiern, denn am Sonntag um 10 Uhr spielen alle ehemaligen und aktiven Bläser und Bläserinnen beim Festgottesdienst. Volles Programm.

Traurig ist nur, dass Kurt Büttler genau 50 Jahre nach seinem ersten Auftritt den Stab an seinen Nachfolger weitergeben wird. »Ein ganz feiner, fähiger und aus meiner Sicht junger Mann wird ab 4. Dezember den Taktstock schwingen«, sagt er. Irgendwie freut sich Büttler darauf, künftig keine Verantwortung mehr für Programm und Proben tragen zu müssen. »Aber ich weiß nicht, wie’s dann wirklich sein wird.« Fest vorgenommen hat er sich für die Zeit, wenn er nur noch als Spieler dabei ist: Er wird dem Nachfolger nicht dreinreden.

Langweilig wird dem rüstigen Rentner nie werden. »Mein Herzblut hängt am Landshuter Arbeitskreis Partnerschaft mit der Dritten Welt und dem Runden Tisch gegen rechts. Den Bibelkreis mache ich noch und noch viel mehr.« Es gibt kaum einen freien Abend für Kurt Büttler. Und wenn er künftig hin und wieder bei seinem Posaunenchor mitspielen darf, ist das ein neues Hobby. Und die Gemeinde ist begeistert von ihren Bläsern, die die Gottesdienste immer wieder schwungvoll begleiten.