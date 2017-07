Religionslehrer sorgt als Schiedsrichter für Fairplay

Boelkau sieht mehr Parallelen zwischen Fußball und Kirche. Er hat in seiner Diplomarbeit die Schlachtgesänge der Fans dem religiösen Fanatismus gegenübergestellt. »Auch Rituale ähneln sich: Der Einzug beim Fußballspiel und der festliche Einzug in der Kirche haben Gemeinsamkeiten. Und alle unterwerfen sich gewissen Regeln, sie versprechen das zumindest«, setzt er augenzwinkernd hinzu.

Das Fußballspiel nimmt an Fahrt auf. An diesem letzten Kreisliga-Spieltag steht die Gastmannschaft aus Schwandorf als Meister schon fest, aber der Gastgeber Neukirchen-Balbini möchte natürlich trotzdem gewinnen. »Lockeres Sommer-Gekicke« nennt es Linienrichter Brand, der an der Seitenlinie auf- und abläuft. Und dann prallen Sekunden vor der Halbzeitpause doch Torwart und Angreifer derart derb aufeinander, dass die Zuschauer aufbrüllen. Der Ball rollt noch ein paar Meter, kein Pfiff vom Schiri, doch ein Mitspieler nutzt seinen Vorteil nicht und schießt neben das gähnend leere Tor.

Entscheidung mit Gebrüll

»Klares Foul«, brüllen die Zuschauer gereizt, selbst die Linienrichter sind unterschiedlicher Meinung. Helgo Boelkau hatte zunächst auf Vorteil erkannt, »danach kann ich nicht einfach rot pfeifen«. Eine Entscheidung, für die er das Gebrüll der Zuschauer aushalten muss und die Diskussion mit seinen Kollegen ebenfalls. Sind christliche Werte nicht auch manchmal schwer durchzuhalten? Helgo Boelkau lässt sich nichts anmerken. Er versucht, seinen Grundsätzen treu zu bleiben.

Die zweite Halbzeit wird zum fröhlichen Schützenfest, die Heim-Mannschaft gewinnt 5:2, was an ihrem mittleren Tabellenplatz nichts ändert. Nach Spielende stellt sich heraus, dass der Torwart bei der Rempelei einen Zahn verloren hat. Das ist hart. Auge um Auge, Zahn um Zahn? »Bei Fairplay stirbt die Hoffnung zuletzt«, seufzt Boelkau.