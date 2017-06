Roadshow »Wort.Transport« startet bei Dekanatskirchentag in Neumarkt

Der Dekanatskirchentag in Neumarkt steht heuer ganz im Zeichen Martin Luthers. Unter dem Motto »Luther – Leben mit Leib und Seele« wird am Samstag, 24. Juni 2017, um 19.30 Uhr mit »Luthers Biergarten« gestartet. Regionales Bier und deftig-theologische Tischgespräche erwarten die Besucher. So könne das Motto des Kirchentags, der in und vor den Jurahallen stattfindet, am besten umgesetzt werden, erklärte Pressereferent Kurt Eifler. Zum Auftakt spielen die »Church Pistols«, eine Pfarrer-Band aus Fürth.

Für Dekanin Christiane Murner, die im März ihr Amt antrat, ist es das erste Mal, dass sie einen Dekanatskirchentag erlebt. In den Dekanaten, in denen sie bisher tätig war, habe es so etwas nicht gegeben, sagte die Theologin. Sie sieht ihn als Chance, den Austausch zu pflegen über Themen, die Christen am Herzen liegen. In diesem Jahr seien das vor allem Luther und die Reformation. Dem Dekanat gehören elf Kirchengemeinden mit 18.000 evangelischen Christen an.

Auftakt von »Wort.Transport« in Neumarkt

Dieses Jahr erhalten die Neumarkter Veranstalter PS-starke und wortgewaltige Unterstützung aus Nürnberg. Das Amt für Gemeindedienst startet seine Roadshow zum Reformationsjubiläum auf dem Dekanatskirchentag und reist mit drei Lkw an: einem Bühnentruck, einem Bibelmobil und einer Autokirche. Der »Wort.Transport« ist vom 24. Juni bis 25. Juli in ganz Bayern unterwegs. Insgesamt werden 3.000 Kilometer zurückgelegt und 27 Orte in allen Kirchenkreisen in ganz Bayern angesteuert.