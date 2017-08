Rund 3.000 Kirchenvorsteher beim Theaterstück »Luther« in Langenzenn

Papstgesandte, Handwerker, Gaukler und Bürgerfrauen - im Freilichttheater in Langenzenn stand diese Saison das Theaterstück »Luther« auf dem Spielplan. Die letzte Vorführung fand am 29. Juli statt. Bis dahin hatten unter anderem fast 3.000 Kirchenvorsteher aus dem Kirchenkreis Nürnberg das Laientheater im Klosterhof, in der Kirche und auf dem örtlichen Martin-Luther-Platz besucht.

Zu den Theaterabenden hatten die Nürnberger Regionalbischöfe Elisabeth Hann von Weyhern und Stefan Ark Nitsche eingeladen, um sich bei den Haupt- und Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu bedanken. Während ihr Mann von Zeit zu Zeit selbst auf der Bühne stand, verfolgte Hann das historische Treiben aus dem Publikum. Ein Interview.