Sabine Straub gestaltet Marienkirche in Vorra

Wenn Kirchen saniert werden, bleiben am Ende meist mehr Kosten übrig als angesetzt. Nicht so in Vorra. Dort war nach Neugestaltung von Dachstuhl, Glockenturm und Innenraum der Marienkirche sogar Geld übrig. Somit konnte man sich ein frisches Innenleben leisten, gestaltet von der bekannten Münchner Künstlerin Sabine Straub.