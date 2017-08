Sanierung des Sebalder Hofs in Nürnberg bringt Überraschungen

»Im Sebalder Hof erleben wir sämtliche Stationen der Baugeschichte in Nürnberg nach«, so Fritsch weiter. Nahezu einzigartig in ganz Deutschland sind die floralen Malereien, die auf der Holzdecke im ersten Stock gefunden wurden. Sie sind auf das Jahr 1357 datiert und haben die Zeit versteckt unter Lehmfüllungen nahezu schadlos überstanden.

Begeistert ist Fritsch auch von den ursprünglichen Fußböden im Haus, die als feiner rosafarbener Ziegelsplitt-Estrich ausgeführt wurden und aus der ersten Bauphase stammen. Diese Böden wurden mit einem auch für heutige Verhältnisse äußerst aufwendigen Verfahren hergestellt.

Eine weitere Entdeckung birgt der Saal des Probstes Melchior Pfinzing, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand. Um die notwendige Höhe für den 50 Quadratmeter großen Raum herzustellen, ließ Pfinzing sehr mutig das Dachwerk darüber über eine freitragende Sprengwerkkonstruktion anheben. Bestens erhalten ist die originale Kassettendecke des Saals, den der schwelgerische Probst von St. Sebald hochwertig ausstatten ließ, um repräsentative Aufgaben wahrzunehmen.

»Geheimnis« im Erdgeschoss

Nachgespürt hat Johannes Fritsch auch dem »Geheimnis« im Erdgeschoss, das bereits in alten Überlieferungen so genannt wurde: Eine unscheinbare Holztür gleich am Eingang des Hofs kann durch einen versteckten Schließmechanismus sowohl von außen als auch von innen geöffnet werden, um in einen kleinen Raum zu gelangen. Hierin war nicht nur eine kleine Weinschänke untergebracht, sondern auch eine kleine Spindeltreppe, über die man unbemerkt bis in den großen Pfinzingsaal gelangen konnte. Dass man sich so unbemerkt bewegen konnte, ohne gesehen zu werden, soll hier nur eine Randbemerkung sein...