Selfie mit Oma - Studenten besuchen Senioren in Klinik

»Post Your Granny« heißt die Aktion, mit der die Studenten ihr Besuchs-Projekt bewarben. Wer mitmachen wollte, fotografierte sich mit seinen Großeltern - und schickte die »Selfies« an die Evangelische Studentengemeinde.

Mit Besuchen bei älteren Menschen hat Alina Frey bereits Erfahrung. Schon in der Grundschule habe sie mit dem Schulchor an Weihnachten das Seniorenheim in ihrem Heimatort besucht, erzählt die Studentin. Manche Senioren bekämen nur selten oder gar keinen Besuch von der Familie, sagt sie: "Daher freuen sie sich umso mehr, wenn sie merken, dass junge Menschen sich für sie interessieren und Zeit mit ihnen verbringen wollen."

In diesem Wintersemester hat die Lehramtsstudentin dazu Gelegenheit. Zusammen mit anderen Studentinnen und Studenten nimmt sie am Semesterprojekt der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) Augsburg teil. Vier Mal besuchen die jungen Leute Senioren auf der Geriatriestation der Stadtklinik der Augsburger Diakonissenanstalt, also der Station, auf der ältere Patienten versorgt werden.

Die Studenten rührten die Werbetrommel für das Besuchsprojekt

Man habe in diesem Semester etwas anderes machen wollen, als Vorträge zu organisieren, berichtet Studentenpfarrerin Tabea Baader. So sei die Idee zu den Besuchssamstagen entstanden. "Ich habe mich gewundert, wie schnell sich die jungen Menschen auf das Projekt einlassen konnten, denn niemand ist gerne im Krankenhaus", sagt Baader. Für ihr Projekt rührten die Studenten kräftig die Werbetrommel. Mit einem Plakat machten sie auf die Aktion aufmerksam: "Nicht vergessen: Oma besuchen" heißt es darauf. Wer wollte, konnte der ESG ein Foto von sich und seinen Großeltern schicken. Das Motto: "Post Your Granny".

Etwa zehn Studierende meldeten sich für die Besuchstage. Schon vor Weihnachten kamen sie zum Adventsliedersingen und Sternebasteln ins Krankenhaus. Im neuen Jahr gab es bislang einen Spielenachmittag. "Die jungen Menschen bringen hier Leben und Frische rein", sagt Geriatrie-Seelsorgerin Ursula Bühler, die das Projekt zusammen mit Tabea Baader organisiert.